Giuseppe Dimartino è il nuovo sindaco di Santa Croce Camerina: ha battuto il sindaco uscente, Giovanni Barone, arrivato terzo. Secondo posto per Piero Mandarà.

A Monterosso è stato riconfermato il sindaco uscente, Salvatore Pagano, che batte il giovane sfidante Paolo Amato, arrivato secondo. Terzo Santino Benincasa.

A Giarratana confermato il sindaco uscente Bartolo Giaquinta, che batte lo sfidante Iacono.

A Chiaramonte, come già detto, il sindaco è Mario Cutello, votato praticamente da un plebiscito. Secondo posto per Gaetano Iacono e terzo per Sebastiano Gurrieri, il sindaco uscente.

Ancora in bilico il risultato a Scicli, dove è attualmente in testa Mario Marino, seguito da Giorgio Vindigni e da Caterina Riccotti. E’ probabile che a Scicli si vada a ballottaggio.