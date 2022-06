Con la novena al Sacro Cuore di Gesù, che prenderà il via da domani, mercoledì 15 giugno per andare avanti sino al 23, iniziano i festeggiamenti di quest’anno nell’omonima parrocchia di Ragusa. Ritornano le celebrazioni esterne. Ogni giorno, alle 18,15, ci sarà la preghiera del Rosario, quindi la novena e, a seguire, subito dopo, ci sarà la messa. I festeggiamenti, però, dopo il momento ricreativo rappresentato dalla seconda edizione di Platani in festa che si terrà sabato 18 giugno, a partire dalle 20,30, entreranno nel vivo domenica 19, in occasione della solennità del Santissimo corpo e sangue di Cristo. Alle 9 ci sarà la santa messa e alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Nel corso della cerimonia religiosa, si terrà il rito della Confermazione. In serata, poi, alle 19, la comunità parrocchiale, guidata dal parroco, il sacerdote Marco Diara, parteciperà al solenne pontificale presieduto sempre dal vescovo La Placa che si terrà in Cattedrale, alla presenza di tutti i sacerdoti e dei fedeli della città. Alle 20 è fissata la processione eucaristica cittadina. La processione parrocchiale è in programma, invece, venerdì 24 giugno a partire dalle 20. Tra le altre iniziative meritevoli di attenzione, martedì 21 giugno, alle 19, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Paolo La Terra con la partecipazione di tutti gli studenti che si preparano a fare gli esami di maturità.