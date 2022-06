Rosso di Sicilia sarà sponsor ufficiale della Baroque Race e arricchirà premiazione degli atleti con un’importante novità: chi si è iscritto entro il 19 giugno, ha avuto in regalo il pettorale personalizzato. Il 3 luglio 2022 sarà l’appuntamento più barocco del sud est Siciliano. Sarà il giorno della Baroque Race, ormai storica sfida agonistica di corsa attraverso 24 km che congiungono i tre luoghi simbolo del movimento estetico e culturale nato alla fine del Cinquecento, Ragusa, Modica e Scicli.

La gara, all’11esima edizione, avrà una valenza particolare, in quanto ricorre il ventennale dell’iscrizione all’Unesco del sito dal territorio più grande del mondo.

La partenza sarà da piazza Pola di Ragusa Ibla alle 6:00 del mattino per la Walking e alle 7:00 per la competitiva, prova valida per il Grand Prix Fidal degli Iblei, per poi attraversare Modica, da dove è prevista l’altra partenza per la Baroque Sprint e l’arrivo a Scicli ai piedi della chiesa di San Bartolomeo.

Proprio la Baroque Sprint è la grande novità di quest’anno, una prova più breve e più veloce, di 10,2 km partendo da Corso Umberto a Modica.

Per partecipare alla gara il costo dell’iscrizione è di 20 euro per la gara lunga e 12 per la Sprint. A due settimane dalla data di effettuazione della gara già oltre 250 sono gli iscritti provenienti anche dal Continente, ma il numero è destinato a crescere ulteriormente. Quest’anno i corridori avranno a disposizione tutti i servizi pre e post gara, dal deposito borse agli spogliatoi fino all’ampio ristoro finale.

Per informazioni: Asd No al Doping, tel. 331.5785084, www.maratonadiragusa.com