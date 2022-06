Festa grande in Cattedrale a Ragusa. Domani è il giorno in cui si celebra la solennità della natività di San Giovanni Battista, patrono della città e della diocesi di Ragusa. La chiesa rimarrà aperta tutto il giorno dalle 6 alle 21,30. E’ possibile accendere le torce in onore del santo patrono nel giardino di corso Vittorio Veneto dove operano i volontari. Il suono festoso di campane e lo sparo di colpi di cannone è previsto alle 8, alle 12 e alle 17,30. Durante la celebrazione delle sante messe della giornata saranno raccolte, con apposite buste, le offerte dei fedeli per i festeggiamenti di agosto in onore di San Giovanni Battista. Nessuna persona, precisano dalla Cattedrale, è autorizzata alla raccolta esterna di offerte per i festeggiamenti in onore del santo precursore. La prima celebrazione eucaristica della giornata è in programma alle 7 e sarà presieduta dal canonico sacerdote Giovanni Cavalieri. Alle 8, invece, funzione religiosa con il canonico sacerdote Maurizio Di Maria, parroco della parrocchia Maria Regina di Ragusa. Alle 9 celebrazione eucaristica presieduta da don Graziano Martorana, parroco della parrocchia San Nicola e rettore del santuario Maria Santissima di Gulfi di Chiaramonte. Alle 10 la funzione celebrata da don Riccardo Bocchieri, parroco della parrocchia Santa Maria di Portosalvo di Marina di Ragusa, alle 11 dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo, parroco della parrocchia Beato Clemente Marchisio di Ragusa. Alle 12 celebrazione eucaristica con il canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo, rettore della chiesa di San Michele. Alle 18 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal canonico sacerdote Roberto Asta, vicario generale della diocesi, con l’animazione della corale del gruppo del Rinnovamento nello spirito parrocchiale. Alle 19, poi, la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giorgio Occhipinti, assistente spirituale dell’ospedale Giovanni Paolo II, con l’animazione della corale della Cattedrale, diretta dal maestro Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Infine, alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco della Cattedrale, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, con la partecipazione del gruppo “Portatori del fercolo di San Giovanni Battista”. Il servizio dei fuochi d’artificio sarà curato dalla ditta Pirotecnica iblea di Lorenzo Massari da Ragusa. Tutte le sante messe e gli eventi all’interno della Cattedrale possono essere seguiti in diretta streaming sul sito www.cattedralesangiovanni.it e tutti gli eventi della festa sulla pagina Facebook “Cattedrale San Giovanni Battista – Ragusa”.