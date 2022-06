Arrivano le fasi clou, a Monterosso Almo, nel contesto dei solenni festeggiamenti della Natività di San Giovanni Battista, patrono e protettore della cittadina iblea. La celebrazione eucaristica di oggi, alle 19,30, sarà presieduta da don Girolamo Alessi. Domani, giovedì 23 giugno, si celebra, invece, la solennità del Sacro Cuore di Gesù. In particolare, alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica e l’adorazione eucaristica per tutto il giorno. Alle 19,30, poi, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, con l’omelia che sarà tenuta dal diacono Giovanni Agostini. Alle 20,30 la processione eucaristica. Ma il momento più atteso è quello del 24 giugno, giornata in cui cade la solennità della Natività di San Giovanni Battista. Alle 7 il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe annuncerà la speciale giornata. Alle 7,30 ci sarà la santa messa presieduta dal parroco, l’arciprete Giuseppe Antoci. Alle 11 la solenne celebrazione eucaristica. In serata, alle 20 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Giaquinta e, subito dopo, alle 21, la processione con la reliquia. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Fuochi srl di Chiarenza.