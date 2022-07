Con la celebrazione eucaristica di ieri sera, hanno preso il via i festeggiamenti in onore di San Biagio, patrono di Comiso. Festeggiamenti che, quest’anno, potranno contare sul ritorno della festa esterna in programma domenica 10 luglio quando è prevista l’uscita del simulacro dalla chiesa omonima. La messa di ieri ha avuto una caratterizzazione particolare perché è stata partecipata dal convegno di cultura Beata Maria Cristina di Savoia Comiso-Valle dell’Ippari, in occasione del ventennale della fondazione. Il vescovo ha celebrato l’anniversario, parlando di una ricorrenza di fondamentale importanza in quanto riferita a un sodalizio che continua a spendersi, così come ha fatto in tutti questi anni, a sostegno dei più bisognosi. I festeggiamenti per il patrono proseguiranno, adesso, tutti i giorni da lunedì a venerdì. E’ la settimana di preparazione. Le celebrazioni eucaristiche vespertine, alle 19, saranno presiedute dal rettore della chiesa di San Biagio. In particolare, la santa messa di venerdì prossimo, 8 luglio, si caratterizzerà per la presenza dei portatori di San Biagio che riceveranno la benedizione.