Nella mattinata di venerdì 8 luglio u.s. in Scoglitti, i Carabinieri della Compagnia della Stazione di Scoglitti congiuntamente a personale del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), a conclusione di un più ampio servizio straordinario finalizzato alla ricerca di armi e droga, hanno tratto in arresto – in flagranza di reato – per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio A.N. cl.1972, bracciante agricolo del luogo e K.Z., tunisino, bracciante agricolo.

Durante una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 50enne, i Carabinieri hanno trovato – nascosti in varie stanze – oltre 140 grammi di marijuana, contenuta all’interno di 2 sacchi in plastica sigillati, nonché vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Nell’abitazione del pusher tunisino di 27 anni, invece, i militari dell’Arma hanno rinvenuto oltre 60 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, occultate in vari punti della sua camera da letto.

L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Gli arrestati sono stati ristretti ai domiciliari disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.