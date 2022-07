Altri due decessi in provincia di Ragusa a causa del covid.

Sale quindi a 587 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate positive al Covid-19, decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i dati del contagio, si registra un lieve calo dei positivi che scendono così a 5.818 (mentre ieri erano 5.850): 5.756 si trovano in isolamento domiciliare e 62 sono ricoverati negli ospedali (non pervenuti i dati su Rsa Covid). Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 1.255.784.

I dati per Comune:

Acate 130 (-2),

Chiaramonte Gulfi 125 (+15),

Comiso 558 (-19),

Giarratana 25 (+2),

Ispica 299 (-16),

Modica 1.170 (-23),

Monterosso Almo 49 (-3),

Pozzallo 428 (-11),

Ragusa 1.349 (+15),

Santa Croce Camerina 161 (-2),

Scicli 384 (+27),

Vittoria 1.078 (+1).

Sono 62 i ricoverati in totale nei vari ospedali della provincia di Ragusa. I guariti salgono a 106.655.