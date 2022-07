Il countdown è partito. Sabato 23 luglio aprirà i battenti questo avveniristico mercato metropolitano di enogastronomia che ha sede in Piazza Scammacca a Catania e che prende il nome dall’omonima piazza. Al proprio interno, tra i format riservati al buon cibo, ci sarà il ristorante Mareide, la cui cucina è firmata dallo chef Joseph Micieli.

“Abbiamo trascorso – ha commentato lo chef di Punta Secca, in provincia di Ragusa – un lungo periodo di attesa, tra lavori strutturali, definizione del format, composizione del menu e confronti frequenti proprio per consentire a questo meraviglioso e singolare mercato del gusto di entrare nel cuore delle persone, così come è entrato nel mio e in quello di tutti i ragazzi di Piazza Scammacca che non si sono risparmiati. Custodisco dentro di me l’entusiasmo della prima volta che ci si mette a ‘governare’ una cucina e che si è consapevoli delle aspettative che dall’esterno si hanno”.

La cucina che troverete da Mareide sarà esclusivamente di mare, tra crudi, fritti e ricercate affumicature di pesce che lo chef Joseph Micieli ha perfezionato in questi mesi offrendo un menu inedito, piatti contemporanei e, contestualmente, radicati nella cultura siciliana, gusti sofisticati ma allo stesso tempo goduriosi. Insomma una cucina giovane e grintosa, in grado di far divertire i commensali e custodire il fascino delle novità.

“Mareide, di cui orgogliosamente firmo il menu – ha spiegato Micieli – non poteva non nascere in questo luogo. Ogni giorno trascorso, ho dato la mia impronta affinché l’identità di questo ristorante fosse riconosciuta e riconoscibile per chi ha voglia di divertirsi a tavola ed anche osare con qualche gusto più ricercato. Il concetto primario è il piacere di mettere a tavola il senso del divertimento e della condivisione, iniziando proprio nel periodo estivo quando si ha voglia di scrollarsi di dosso le fatiche di un anno piuttosto impegnativo e si hanno tutte le intenzioni di lasciarsi andare. Ecco, Mareide – ha concluso Joseph Micieli – ed in generale Piazza Scammacca si propongono come il porto sicuro dove trascorrere i propri momenti da dedicare al cibo, alla convivialità, alla leggerezza, alla piacevolezza del momento, alla possibilità di scegliere più generi ristorativi e comunque divertirvi, anche potendo scegliere da una carta dei vini originale e dal carattere deciso e innovativo”.

Piazza Scammacca, Mareide e Joseph Micieli vi aspettano sabato per dare un ulteriore impulso su come e dove vivere la città di Catania che custodisce tesori e ne offre tanti altri!