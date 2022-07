Ancora in calo i positivi in provinci adi Ragusa. In totale sono 5412 (ieri erano 5440 positivi) di cui 5360 (ieri 5375) si trovano in isolamento domiciliare, 52 ricoverati (ieri 51) negli ospedali di Ragusa, Comiso, Modica, Vittoria.

I guariti salgono a 107699. Non si registra nessun decesso, i morti sono stabili a 591.

I dati per Comune:

133 Acate

131 Chiaramonte Gulfi

518 Comiso

23 Giarratana

291 Ispica

1077 Modica

59 Monterosso

377 Pozzallo

1251 Ragusa

139 Santa Croce Camerina

335 Scicli

1026 Vittoria

52 i ricoverati negli ospedali iblei.