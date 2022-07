“L’on. Caterina Chinnici ha vinto le primarie di campo progressista e sarà quindi il candidato di coalizione che concorrerà alla carica di Presidente della Regione Siciliana. È un risultato che scaturisce dalla forza della candidatura dell’on. Chinnici e dall’organizzazione capillare del Partito Democratico siciliano che è riuscito a farsi valere anche su un terreno nuovo, quello del voto online, sul quale non si era mai confrontato. Tutti insieme, adesso, abbiamo l’opportunità di portare il cambiamento nella nostra isola. Da domani torneremo a lavorare per sostenere l’on. Chinnici fino a Palazzo d’Orleans per un nuovo corso della storia di Sicilia”. Così l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commenta a caldo i risultati delle Presidenziali 22, primarie del campo progressista in sicilia, che hanno visto le candidature dell’on. Claudio Fava, della sen. Barbara Floridia e, infine, del parlamentare europeo on. Caterina Chinnici che ha vinto con il 44,77% e 14552 voti su 32505 votanti.