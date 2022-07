“Con la celebrazione delle primarie il Partito Democratico, ovviamente, si è messo alla prova in tutta la Sicilia e la vittoria dell’on. Chinnici, sulla quale puntiamo per archiviare l’esperienza Musumeci, ha restituito il dato importante: oltre alla candidatura di qualità dell’on. Chinnici, il PD isolano è in forma e sa vincere anche nel campo in caso di voto online, che non è storicamente il campo più congeniale per i dem. Sempre parlando di dati, è doveroso evidenziare che nella classifica delle province che hanno espresso più voti per il candidato scelto dal PD, il territorio ragusano si piazza al terzo posto dopo Palermo e Catania. Rispetto al numero di abitanti e quindi di elettori presenti nelle altre province, il risultato ibleo è lusinghiero. Ringrazio la classe dirigente del Partito Democratico che ha lavorato per questo traguardo, ma ringrazio anche chi ha contribuito pur essendo fuori dal partito. L’on. Chinnici, col suo patrimonio di esperienza, rappresenta un valore che va oltre il PD e il risultato di ieri ce lo ha confermato.

Certamente ci sono delle realtà dove saranno necessari maggiore attenzione, più aiuto e collaborazione. È ciò che faremo. Chi pensava di poter utilizzare questa occasione per sferrare degli attacchi alla classe dirigente del partito tentando di delegittimarla ha fallito anche questa volta e dovrà mettersi il cuore in pace”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, all’indomani delle Presidenziali22 commentando l’esito del voto.