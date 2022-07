Svolta nelle indagini per scomparsa di Daouda Diane, l’ivoriano di 36 anni di cui non si hanno piu’ notizie dal 2 luglio scorso. Il fascicolo della scomparsa dell’uomo, aperto dalla La Procura di Ragusa, ha nuovi capi di imputazione: si indaga, contro ignoti, per omicidio e occultamento di cadavere.

Questa la decisione assunta dalla procura iblea 25 giorni dopo la scomparsa dell’uomo. Dal 2 luglio non ci sono piu’ notizie, ne’ alcuna traccia di Daouda, che e’ uscito di casa per andare al lavoro e non e’ piu’ tornato.