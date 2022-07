Domenica 31 luglio alle ore 21 in Piazza Duomo sarà inaugurato il comitato elettorale dell’Onorevole Nello Dipasquale in vista delle prossime Elezioni Regionali.

Sarà un luogo di incontro e un punto di riferimento per tutti i cittadini che vorranno confrontarsi e avanzare proposte, per costruire insieme un futuro migliore per la Sicilia.

L’onorevole Nello Dipasquale sostiene la candidatura di Caterina Chinnici a Presidente della Regione.