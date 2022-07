Sarà presentato venerdì 29 luglio alle ore 19.30 il libro “Giallo Siciliano”, a cura di Roberto Mistretta, edito da Odissea Narrativa Delos Digital.

Interverranno gli autori Maddalena Eleonora Battaglia, Simona Godano, Alessandro MIceli, Daniele Scrofani e Vincnezo Vizzini.

Modera l’incontro Costanza Diquattro.

L’incontro si terrà presso il faro di Marina di Ragusa Marsa ‘a Rillah Y.C. Lungomare mediterraneo, Marina di Ragusa.

Quindici autori, tutti siciliani doc che in questa antologia danno vita a quindici racconti gialli ambientati tra i faraglioni di Aci Trezza e la Siracusa di Cicerone, tra il barocco della Val di Noto e il Cassaro di Palermo, tra il mar delle Eolie e i calanchi gessosi del Platani, tra il “Bellini” di Catania e le vanedde dei paesini, tra le anse dell’Anapo e la Valle di Pantalica, per raccontare una terra solare e complicatissima, la Sicilia, e per raccontarsi.

Un viaggio alla scoperta dei profumi più penetranti dell’isola, tra luoghi noti e meno noti, accompagnati da personaggi di carta che si vorrebbe conoscere davvero, fosse solo per gustare un rosolio al ficodindia o vedere il mare di Polifemo incendiarsi al tramonto, tra barche tirate a secco e rezze abbandonate sulla rena infuocata.