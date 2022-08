Torna la festa delle feste a Marina di Ragusa. E torna con la processione a mare che ha sempre caratterizzato, prima della pandemia, quando è stato necessario fermarsi a causa dell’emergenza sanitaria, le giornate di Ferragosto nella frazione rivierasca. La comunità dei fedeli a Marina di Ragusa celebra la festa della Madonna di Portosalvo, Si comincia già da domani con il solenne novenario che proseguirà sino al 14 agosto. Domani, alle 8 celebrazione eucaristica mentre alle 19,30 si terrà la santa messa nel giardino delle suore. Alle 19,15, la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna a cui farà seguito, alle 20, la celebrazione eucaristica in chiesa. Domenica le sante messe si terranno in chiesa alle 8, alle 9, alle 10 e alle 11. Alle 19 la celebrazione eucaristica si terrà presso la chiesa di San Francesco Saverio al villaggio Gesuiti. Quindi, alle 19,30 la celebrazione eucaristica nel giardino delle suore. Alle 19,15 torna il Rosario meditato e la coroncina alla Madonna. Alle 20 la celebrazione eucaristica in chiesa. Inoltre, alle 20,30 la santa messa si terrà presso l’Rsa N.k., l’ex seminario estivo in via Rimembranza. Il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, unitamente ai componenti del comitato dei festeggiamenti, comunica che durante il novenario sarà effettuata una raccolta di generi alimentari per i poveri della parrocchia.