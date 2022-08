La festa del patrono San Giovanni Battista e l’arte. Sono numerose le iniziative promosse a Ragusa per questa edizione dei solenni festeggiamenti in onore del santo precursore. Si comincia giovedì 25 agosto al polo culturale di palazzo Garofalo, in corso Italia 87, con l’inaugurazione delle esposizioni: mostra di pittura “Attraverso il colore” con opere degli artisti Giorgio Distefano, Anna Ottaviano e Rita Iacono; “Ioannes, tra fede e devozione”, mostra di immagini e oggetti devozionali. L’organizzazione è a cura dell’associazione culturale San Giovanni Battista. Sino al 30 agosto l’orario di apertura è dalle 16,30 alle 20,30. Lunedì 29 agosto l’orario di apertura si protrarrà sino alle 23. Tra le iniziative ricreative, sempre giovedì 25, ma alle 21,30 e in piazza San Giovanni, si terrà la manifestazione “Milonga in piazza”, tango argentino ed esibizione dei maestri, iniziativa curata da Maurizio Nicastro. Venerdì 26 agosto, invece, al polo culturale di palazzo Garofalo, è previsto, alle 18, l’incontro culturale sul tema “Festa vera, festa ranni, viva viva San Giuvanni!”, a cura del prof. Giorgio Flaccavento, in collaborazione con l’associazione culturale “Il corno francese blu”. Sempre venerdì, ma in Cattedrale, si terrà “Pax mundi – Concerto per la pace”. Si esibiranno Maria Gabriella Ferroni, soprano, e Giuseppe Veneziano, tenore, provenienti dal Teatro alla Scala di Milano. L’organizzazione è a cura del Cinema Nuovo Italiano Ragusa con il patrocinio della presidenza della Regione Sicilia, la presidenza dell’Ars e dell’assessorato regionale del Turismo e spettacolo.