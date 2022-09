“Una Sicilia onesta, laboriosa e produttiva. È quella che vogliamo io e la nostra candidata alla presidenza della Regione Siciliana, Caterina Chinnici Presidente, facendo voltare pagina alla nostra terra dopo cinque anni di malgoverno della destra guidata da Musumeci”.

E’ l’onorevole Nello Dipasquale dalla piazza di Marina di Ragusa a parlare a cuore aperto ai propri candidati.

Entra sempre più nel vivo il confronto elettorale. E in provincia di Ragusa è tornata Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione per il Partito Democratico e per il movimento Cento Passi di Claudio Fava.

Domenica, si è tenuto un incontro elettorale a piazza Duca a Marina di Ragusa. E’ stata anche l’occasione per aprire ufficialmente la campagna elettorale di Nello Dipasquale, candidato all’Ars per la provincia di Ragusa e per il PD, anche se naturalmente da giorni si sta muovendo per l’ascolto del territorio proseguendo l’azione sviluppata in questi anni da parlamentare regionale.