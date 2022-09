Renato Schifani, sostenuto dal centrodestra, sarà il nuovo presidente della Regione. Vince con circa il 40% e oltre una decina di punti di scarto. Anche se lo scrutinio va a rilento, il margine non potrà essere colmato dal secondo, che a sorpresa è Cateno De Luca, che ha fatto corsa in solitario.

La candidata Caterina Chinnici naviga intorno al 15%, poco dietro il candidato del M5s Nuccio Di Paola. Al momento il primato, come lista, se lo contendono M5s, FdI e Cateno De Luca ma per avere un quadro chiaro bisognerà attendere i risultati definitivi. Il centrodestra, comunque, dovrebbe avere la maggioranza in Assemblea siciliana.