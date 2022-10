Sabato 8 ottobre si terrà la XVIII edizione della Giornata del Contemporaneo in Italia, promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani che, insieme a musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista, promuove la rete del contemporaneo a livello sia nazionale sia internazionale. Quest’anno la rassegna torna in presenza ed anche la città di Modica parteciperà con l’evento “Artisti in estemporanea” presso la galleria L’A/TELIER NON LUOGO DI SITUAZIONI E CONTEMPORANEITÀ di Via Pizzo, 42.

A partire dalle ore 17.00 sarà possibile visitare le opere di Pamela Vindigni – Sculture ( Modica ) e Unica -Textil Art ( Basilea-Svizzera) e le elaborazioni artistiche in estemporanea degli Artisti Associati della MATT’ Officina :

Pamela VINDIGNI

Marco Terroni GRIFOLA

Giuseppe KASTANO

Wildart

Luca DEL GUERCIO

Grazia FERLANTI

Seguirà alle ore 19.00 un momento conviviale e alle 20.30 l’intervento musicale del chitarrista Stefano Meli.