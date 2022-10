La voce roca che malcela uno stato d’animo adirato, ma al tempo stesso risoluto, come se finalmente si è tolto un peso. Non è un mistero che tra il Sindaco e l’Assessore Barone, che al tempo fu l’artefice proprio della candidatura e della successiva elezione di Cassì, nel tempo il rapporto si è deteriorato, al punto che Cassì qualche giorno fa gli ha ritirato le deleghe, e non ha atteso che Barone rassegnasse le sue dimissioni, spiegando alla città con un post su facebook cosa stava accadendo. Adesso è proprio l’assessore Barone, dimissionato, a voler dire la sua attraverso una conferenza stampa che ha organizzato nella giornata di Venerdi presso i giardini iblei. Lo ha fatto anche lui con un post video dove anticipa le rivelazioni che farà sul conto del Sindaco e della sua Giunta, invitando i cittadini interessati a partecipare dal vivo.