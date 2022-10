Potenza e sacralità per il prossimo appuntamento della XVIII edizione di Ibla Classica International, la rassegna musicale promossa dall’associazione A.Gi.Mus, presieduta da Peppe Basile e fondata anni fa da Giovanni Cultrera. Domenica 23 ottobre alle ore 18.00, presso la Chiesa Anime Sante del Purgatorio di Ragusa Ibla, con “Concerto d’organo” si esibiranno il soprano Ottavia Guarrera, il mezzosoprano Giulia Alletto e la pianista Antonella Rollo. La Chiesa Anime Sante del Purgatorio, situata nella scenografica Piazza della Repubblica a Ragusa Ibla, si erge imponente su una alta scalinata ed è la location suggestiva e molto affascinante che accoglierà questo intenso concerto. Dall’architettura maestosa, custodisce al suo interno importanti tesori, come il più antico organo di Ragusa, opera degli artisti Serassi di Bergamo. E proprio l’organo sarà al centro di questo incantevole evento, strumento musicale d’eccellenza che intensifica il carattere sacro dell’esecuzione e accompagna il bel canto con grazia e sensibilità. Le musiche di Bach, Puccini, Franck, Duprè e Gomez risuoneranno maestose grazie alla precisione della organista e pianista Antonella Rollo, accompagnatrice attenta delle cantanti Ottavia Guarrera, soprano, e Giulia Alletto, mezzosoprano.

Il soprano Ottavia Guarrera nel 2015 si esibisce presso la sede del Ministero dell’istruzione a Roma e nello stesso anno si diploma al Liceo musicale. Nel 2022 consegue la Laurea Magistrale in Canto Lirico con la votazione di punti 110 su 110 cum laude presso l’I. S. S. M. “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, sotto la guida del soprano Letizia Colajanni. Ha partecipato a Masterclass di perfezionamento con il soprano Gabriella Morigi, il soprano Barbara Frittoli, il baritono Marco Camastra, il baritono Giorgio Caoduro, il mezzosoprano Daniela Barcellona ed il Maestro Alessandro Vitiello. È stata protagonista di numerosi concerti organizzati dall’Istituto Bellini. Ha interpretato lo “Stabat Mater” di G. B.Pergolesi durante la 43ma Stagione Concertistica organizzata dagli Amici della Musica “Giuseppe Mulè” di Termini Imerese oltre che nella cornice di prestigiose chiese del Palermitano. Debutterà il ruolo di Nella nel ‘Gianni Schicchi’ di G. Puccini presso il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova.

Giulia Alletto inizia lo studio del pianoforte all’età di sette anni, nello stesso periodo prende parte al Coro delle voci bianche di Santa Cecilia di Agrigento e, in seguito, al Coro Filarmonico di Santa Cecilia. Nel 2022 consegue il Diploma Accademico di II° livello in Canto Lirico con la votazione di punti 110 su 110 cum laude e con la menzione speciale “per le sue qualità artistico-musicali ed espressive” presso l’I. S. S. M. “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, sotto la guida del soprano Letizia Colajanni. Ha studiato, inoltre, con il baritono Marco Camastra ed il mezzosoprano Elena Belfiore. Ha partecipato a Masterclass di perfezionamento con il soprano Gabriella Morigi, il mezzosoprano Luciana D’Intino e il baritono Giorgio Caoduro. E’ stata protagonista di numerosi concerti organizzati dall’Istituto Bellini e protagonista nella produzione de “Il Giuoco del Quadriglio” di A. Caldara, organizzato dall’Istituto Bellini e rappresentato nella Stagione Concertistica del Teatro Don Bosco di Ragusa. Ha interpretato lo “Stabat Mater” di G. B. Pergolesi durante la 43ma Stagione Concertistica degli Amici della Musica “Giuseppe Mulè” di Termini Imerese, oltre che in prestigiose chiese del Palermitano. Ha debuttato ruoli importanti in diversi Teatri nazionali. A Maggio del 2019 ha partecipato al Concorso Internazionale “I. Voltolini” aggiudicandosi la borsa di studio “Città di Curtatone”. Nel 2021 è stata semifinalista presso la 20esima edizione del Concorso Lirico Internazionale Ottavio Ziino.

Antonella Rollo si è diplomata in pianoforte presso l’Istituto Musicale V. Bellini di Caltanissetta, ha seguito alcuni corsi di perfezionamento pianistico, tenuto lezioni-concerto nelle scuole, istituito il primo coro di voci bianche nella provincia di Ragusa, partecipato a numerosi corsi di aggiornamento sulla didattica e pedagogia musicale ed a corsi sull’Orff-Schulwerk. E’ pianista accompagnatrice di cantanti, violinisti ed altri strumentisti. Nel 2018 ha partecipato come pianista all’iniziativa Around the world organizzata dal Kiwanis di Vittoria presso la Scuola Media San Biagio di Vittoria. E’ organista della Parrocchia S. Francesco d’Assisi di Ragusa, del cui Coro è anche pianista. E’ responsabile di una Comunità alloggio per disabili psichici a Ragusa ed ha insegnato Educazione Musicale e Pianoforte in alcune scuole medie della Provincia; è docente di Teoria e solfeggio presso l’Istituto Musicale G. Verdi di Ragusa. Come Musicocerapeuta partecipa a numerose convegni, è stata docente presso la Scuola di Psicoterapia “Aleteia” di Enna ed è tutor di tirocinanti in Musicoterapia. Attualmente è iscritta al Biennio accademico di II livello in Organo presso il Conservatorio V. Bellini di Caltanissetta, sotto la guida del M° Diego Cannizzaro.

