A Pozzallo sorgerà il nuovo PTA (Presidio Territoriale di Assistenza). L’ASP di Ragusa, infatti, ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo, redatto dalla società RTP EUPRO Srl, e indetto, previa approvazione degli elaborati amministrativi predisposti dall’U.O.C. Servizio Tecnico diretto dal dott. Pasquale Amendolagine, la procedura telematica con il criterio d’aggiudicazione del minor prezzo. Il valore complessivo dell’appalto è di 2,77 milioni di euro (iva compresa). Il bando di gara sarà pubblicato a breve sul sito dell’ASP (sezione ‘Amministrazione trasparente’), ed entro 30 giorni le offerte saranno ricevute direttamente dall’UREGA competente di Ragusa che provvederà all’individuazione dell’aggiudicatario, verosimilmente entro la fine dell’anno.

Dal momento della stipula del contratto l’opera sarà realizzata in 390 giorni. Essa sorgerà in via Raoul Follereau, a Pozzallo, in una posizione strategica che dista poche centinaia di metri dal porto, dalla zona industriale e dall’eliporto. Il nuovo presidio, che risponderà alle esigenze sanitarie del territorio e dei cittadini pozzallesi, ospiterà l’area per l’emergenza e le strutture ambulatoriali.