Incendio locale laboratorio artigianale. Galleria corso Umberto, Modica. Sul posto 2 squadre VVF e funzionario di servizio. L’incendio ha distrutto completamente il locale ed invaso di fumo un locale adiacente. Non si registrano feriti. Non è stato necessario evacuare l’edificio. Le cause sono in via di accertamento. Sul posto presente ambulanza 118 e agenti polizia locale.