Anche a Giarratana prende il via oggi, martedì 29 novembre, la novena all’Immacolata concezione. Ogni giorno, nella chiesa Madre di Maria Santissima Annunziata e San Giuseppe, si terrà, alle 17,15 la preghiera del Rosario e la novena. Alle 18, poi, la celebrazione eucaristica. Quest’anno, le celebrazioni in onore dell’Immacolata saranno caratterizzate da uno speciale evento religioso, la visita del reliquiario della Madonna delle lacrime di Siracusa. Un appuntamento in programma dal 5 al 7 dicembre e che sarà contrassegnato da speciali momenti di accoglienza oltre che da una serie di videoproiezioni. Torna, poi, la processione con il simulacro dell’Immacolata che si terrà l’8 dicembre, nel giorno della solennità liturgica, e che sarà caratterizzato dal transito nelle principali vie del centro storico. Sistemate, inoltre, le luminarie natalizie sul prospetto della chiesa Madre. Anche a Monterosso Almo, da oggi, e sino al 7 dicembre, nella chiesa di Sant’Anna, il tradizionale novenario che sarà caratterizzato dalla recita del Rosario e dal tradizionale canto dello Stellario ogni giorno alle 18 mentre alle 18,30 ci sarà la celebrazione eucaristica.