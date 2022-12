Un incidente mortale autonomo si è verificato oggi, poco dopo le 15, a Bruca, in via Madame Curie.

Per cause ancora in fase di accertamento, ha perso la vita un 46enne, M.F., di Scicli, a bordo di una moto Ducati.

Il motociclista ha perso il controllo della moto, rovinando a terra. Secondo le prime informazioni, sarebbe andato a sbattere contro un palo della luce. Nonostante l’immediato all’arme dato ai soccorsi e l’intervento dell’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto la polizia municipale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.