Si respira aria di festa con gli eventi in programma della XVIII stagione concertistica “Ibla Classica International”. Dopo il suggestivo “Concerto dell’Immacolata – Gran Galà della lirica” che ha aperto il solenne periodo natalizio, sarà la volta, sabato 17 dicembre alle ore 18.00, nel suggestivo teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, dello spettacolo “Aspettando il Natale” con la cantante Alessia Pallavicino, Gianluca Abbate al pianoforte, Daniele Catrame alla chitarra, Marcello Arrabito alla batteria-percussioni e con i talentuosi allievi dell’Accademia del Musical “Gli Armonici” di Modica, realtà del territorio consolidata e molto apprezzata guidata da Elvira Mazza. Le magiche canzoni natalizie trasmetteranno allegria e incanto, regalando al pubblico una emozionante serata all’insegna della gioia e vivendo con vicinanza e senso di condivisione questo “tempo dell’attesa” che ci avvicina al giorno più desiderato dell’anno, il giorno di Natale. Ad illuminare la serata le coinvolgenti note di famosissimi brani, come “When you belive” di S. Schwartz, “Halleluja” di L. Cohen, “Nella fantasia” di E. Morricone, “Oh happy day” di F. Choir, capolavori intensi che scaldano il cuore come “La cura” di F. Battiato, “Caruso” di L. Dalla e molti altri.

Elvira Mazza ha studiato pianoforte e si è laureata al Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria. Si è perfezionata a Milano sotto la guida della Maestra Mary Lindsey ed ha iniziato l’attività concertistica e didattica come docente di canto. Tornata a Modica ha fondato l’associazione culturale Musicale “Gli Armonici” e da 27 anni diffonde la cultura musicale tra i giovani, affiancata alla nascita dell’Accademia del Musical dove i giovani allievi studiano canto, danza e recitazione. Le numerosissime produzioni proposte hanno sempre ricevuto moltissimi consensi conquistando e affascinando il pubblico di tutte le età.

Alessia Pallavicino, cantante e docente di canto, ha conseguito presso il Conservatorio A. Corelli” di Messina il diploma di laurea di Primo livello in canto “Pop – Rock” con lode. Ha frequentato corsi di “Estil Voice Craft” tenuti da Alejandro Saorin Martinez e partecipato a vari e importanti stage con i più grandi professionisti del settore. È stata un’ allieva dell’Accademia del Musical “Gli Armonici” di Modica. Si è esibita in numerosi spettacoli e Musical e nel 2017 ha partecipato alla selezione finalissima di “Sanremo Giovani” presso il Palafiori di Sanremo. È docente di canto.

Gianluca Abbate, pianoforte, è stato vincitore del “Premio Carla Giudici” dell’IBLA Grand Prize 2000, si è diplomato in pianoforte con lode e menzione d’onore, sotto la guida di Lydia Iemmolo Giardina. Vincitore di numerosi concorsi internazionali e nazionali, ha intrapreso un’intensa attività concertistica, sia come solista che in formazioni orchestrali, in Italia e all’estero. Ha frequentato il Corso triennale di Alto Perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole, sotto la guida di Maria Tipo, ha conseguito con il massimo dei voti il Diploma Accademico di Secondo Livello in Discipline Musicali, Bi.For.Doc., si è laureato con il massimo dei voti e la lode in Discipline Musicali presso l’Istituto A.F.A.M. “V. Bellini” di Caltanissetta. Collabora con importanti musicisti e attori. All’attività di esecutore affianca quella di arrangiatore e compositore ed ha pubblicato e registrato diversi lavori. È docente di pianoforte.

Marcello Arrabito, batteria, ha iniziato giovanissimo lo studio della batteria con il Maestro Pinuccio Leone e con il Maestro Pucci Nicosia. Ha conseguito il diploma di II° livello in strumenti a percussioni presso il conservatorio di Nocera Terinese (CZ). Ha seguito diversi seminari e stages ed ha suonato e collaborato con importanti musicisti. Svolge un’intensa attività didattica.

Daniele Catrame inizia gli studi della chitarra all’età di 13 anni mostrando da subito un certo interesse per il blues,rock, jazz e fusion. Ha collaborato con diversi artisti come: Sabrina Salerno, Attilio Fontana, Iva Zanicchi, Lorenzo Licitra, Ludovica Caniglia, Peppe Arezzo orchestra, Nico Arezzo,Nadia Marino ecc. Attualmente oltre al lavoro di turnista svolge la sua attività didattica presso la Guitar Accademy di Daniele Catrame in collaborazione con “Gli Armonici” di Elvira Mazza. Sta studiando chitarra jazz al conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese.

La rassegna musicale “Ibla Classica International”, cominciata sotto la direzione artistica di Giovanni Cultrera, è organizzata dall’associazione A.Gi.Mus presieduta da Giuseppe Basile ed ha il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Siciliana – Assessorato agli Spettacoli, del Comune di Ragusa, ed è in collaborazione con Qirat, sponsor Rc Collection, Reale Mutua Agenzia di Ragusa e Rosso di Sicilia. Per info e prenotazioni: 334 5387069 – 338 4339281 – [email protected] – www.iblaclassica.it.