Michelangelo Giansiracusa, nominato commissario di Azione in Sicilia, ha convocato per venerdì 16 dicembre 2022 una riunione di coordinamento del partito a cui parteciperanno, l’Onorevole Castiglione, eletto lo scorso settembre nella Lista Azione-Italia Viva, ed i componenti siciliani presenti nella Segreteria Nazionale di Azione: Gaetano Armao, Fabrizio Ferrandelli, Francesco Italia, e Giangiacomo Palazzolo.

La riunione avrà come ordine del giorno la riorganizzazione del partito in Sicilia anche in vista della Federazione con Italia Viva e i prossimi appuntamenti elettorali, tra cui le elezioni Amministrative in programma la prossima Primavera.

“Ed è proprio dal territorio, dalle amministrazioni locali – afferma Giansiracusa- che si vuole partire per consolidare il radicamento del partito e completare il percorso già avviato. È mia intenzione proporre agli amici di partito che mi affiancheranno in questa esperienza e nelle scelte strategiche finalizzate alla crescita del Partito in Sicilia, la costituzione di una consulta degli amministratori in Sicilia costituita da Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali iscritti ad Azione”