Inizia domenica 18 dicembre alle ore 18.30 con il concerto “Makros Kosmos e Pitagora”, con Maria Criscione alla chitarra, Luigi Gordano alla fisarmonica e Armando Sabbarese al pianoforte, la rassegna “Natale il scena” al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo. Una programmazione magica che, con tre differenti tipologie di proposte, è pensata per vivere questo speciale periodo dell’anno con fascino e allegria. Il primo appuntamento porta la “Musica in scena”, un evento artistico di grande eleganza e potenza, che vedrà i musicisti interloquire con i loro strumenti, Maria Criscione con la chitarra, Luigi Gordano con la fisarmonica e Armando Sabbarese con il pianoforte, e trasmettere gioia e passione attraverso la loro precisione e sensibilità. “Makros Kosmos e Pitagora”, un titolo suggestivo che si ispira all’armonioso ordine degli elementi dell’universo. Il termine “kosmos” deriva dal greco e significa “ordine”, e per la scuola pitagorica l’universo fisico è il “cosmo”, ovvero un sistema ordinato ed armonico che fonda il suo equilibrio sulla possibilità di essere commisurato, e quindi sul numero. La forza ordinatrice dei numeri si trasformerà in potenza delle note, l’armonia si concretizzerà attraverso la musica e la bellezza sarà protagonista di questo imperdibile evento che apre il periodo delle feste al Teatro Donnafugata grazie al connubio nato con il maestro Salvatore Moltisanti, presidente della Ibla Foundation. Maria Criscione alla chitarra eseguirà Six Balkan Miniatures di Dusan Bogdanovic, Folios di Toru Takemitsu, Decameron negro – 2nd and 3rd movements di Leo Brouwer, Milonga del angel di Astor Piazzolla, Grauna di João Pernambuco, Vals Venezuelano No. 2 di Antonio Lauro. Luigi Gordano alla fisarmonica eseguirà Tango di Luis de Pablo, Tears di Bent Lorentzen, Vocalise di Sergey Rachmaninoff, Wonderlands di Claudio Jacomucci. Armando Sabbarese al pianoforte eseguirà Marsyas di Olga Neuwirth, Bagatellen di Valentin Silvestrov, Piano Sonata no.6 di Galina Ustvolskaya. La rassegna “Natale in scena” continuerà mercoledì 28 dicembre alle ore 19.30 con “I quattro Natali di Tridicino” di Andrea Camilleri con Pietro Montandon e Roberto Catalano e si concluderà giovedì 29 dicembre in doppia replica, primo spettacolo alle ore 18.00 e secondo alle ore 19.30, con l’irriverente musical di Natale “Il Bosco Incantato”, della Savatteri Produzioni e Casa del Musical. “Natale in scena” al Teatro Donnafugata ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sponsor sono Villa San Giorgio, Randstad, Regran, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Argo Software, Rosso di Sicilia, Coop Gruppo Radenza e Alma Group. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su http://www.teatrodonnafugata.it