Continua anche oggi, 17 dicembre, la manifestazione Liberi a Ragusa, giunta all’ottava edizione, la manifestazione culturare tra presentazioni di libri, proiezioni di video, momenti di ricordo e concerti. Tutto nel centro storico di Ragusa superiore.

Questi, gli eventi più importanti:

Si parte alle ore 15.30 con una passeggiata guidata a cura del prof. Giorgio Flaccavento dal titolo “Il paese di Vann’Antò, comunità e toponomastica a Ragusa”. Partenza dalla rotonda Maria Occhipinti.

Alle 17 presso la libreria Flaccavento, si presenta il libro di Lidia Coria “Quando l’inverno non c’era”.

Alle 18, sempre alla libreria Flaccavento, presentazione del libro “La nuvola di Bubù” di Sara Marullo per bambini dai 6 ai 9 anni.

Alle 19 alla libreria Tante storie di via Roma, Karst of Sicily, a journey inside and Outside the island’s monuntains.

Alle 20, al centro commerciale culturale Itaca, di Luciano Mirone.

CLICCA L’IMMAGINE PER IL PROGRAMMA COMPLETO