Il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla vive il periodo più suggestivo dell’anno portando sul palco la fantasia e la magia. La mini rassegna “Natale in scena”, nata con il supporto della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacoli, iniziata con le coinvolgenti note del concerto “Makros Kosmos e Pitagora”, con protagonisti tre giovani e virtuosi musicisti, Maria Criscione alla chitarra, Luigi Gordano alla fisarmonica e Armando Sabbarese al pianoforte, continua con due appuntamenti imperdibili, uno di prosa ed un musical, eventi in cui l’immaginazione supererà la realtà per vivere appieno gli incanti del periodo natalizio. Momenti ricchi di suoni e melodie, creatività e allegria. Mercoledì 28 dicembre alle ore 19.30 Pietro Montandon e Roberto Catalano porteranno in scena “I quattro Natali di Tridicino” di Andrea Camilleri. Tra realtà e fantasia, Tridicino, pescatore nelle acque di Sicilia, racconta di miti e di mare, di amore e di passione e Pietro Montandon, come su una barca, porterà il pubblico tra alghe, correnti, polpi giganti, veloci paranze, dragunare (le terribili “trumme marine” sconfitte con l’arte antica tramandata di padre in padre) e conchiglie che “sonano” la musica del vento. Il mare, come compagno di vita e consigliere, scandirà le diverse fasi della vita di Tridicino, in una narrazione che richiama un mondo lontano ormai quasi sparito, ma capace di evocare forti emozioni, un pizzico di malinconia ma anche ironia. E come nelle migliori tradizioni del “cunto”, nel suo racconto Pietro Montandon sarà accompagnato da melodie antiche e da musicalità della tradizione popolare grazie al grande talento di Roberto Catalano che, da solo, suonerà più di dieci strumenti. La fantasia sarà anche protagonista dell’ultimo appuntamento di “Natale in scena”, l’irriverente musical di Natale “Il Bosco Incantato” di Savatteri Produzioni e Casa del Musical, sul palcoscenico giovedì 29 dicembre in doppia replica, primo spettacolo alle ore 18.00 e secondo alle ore 19.30. Un format dedicato a piccoli e grandi che, con personaggi fantastici e divertenti, con una modalità interattiva, vuole anche sensibilizzare le generazioni sul rispetto della Natura. Una compagnia di 15 performer, creature del “Bosco Incantato”, elfi, ninfe e uno strano essere umano che, ballando tip tap e cantando il rap, riusciranno a stupire e a far sognare gli spettatori. Marco Savatteri firma la regia di questo magico spettacolo di Natale, drammaturgia e libretto sono di Marco Savatteri e Marzia Patanè Tropea, coreografie di Gabriel Glorioso, direzione corale di Giulia Marciante, costumi di Valentina Pollicino, aiuto regia Claudia D’Agostino, luci Christian Vassallo. “La fantasia, l’immaginazione, la creatività, sono elementi imprescindibili non solo nelle arti, ma nella vita di ognuno – commentano le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro – così abbiamo pensato a questa mini rassegna natalizia, ricca di fascino e magia. Ci auguriamo che il nostro pubblico non smetta mai di sognare e che il teatro sia forza ispiratrice che aiuta a vedere sempre il bello che ci circonda. Auguri!”. Al Teatro Donnafugata sono disponibili le “gift card”, un’idea regalo originale per assistere agli spettacoli in programma. “Natale in scena”, oltre al supporto della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacoli, ha anche il contributo del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sponsor sono Villa San Giorgio, Randstad, Regran, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Argo Software, Rosso di Sicilia, Coop Gruppo Radenza e Alma Group. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it