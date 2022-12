Sarà il Duomo di San Giorgio di Ragusa Ibla ad ospitare l’ultimo concerto dell’anno di “Ibla Classica International”, appuntamento che coincide anche con l’ultima data in programma per questa XVIII stagione concertistica promossa dall’associazione A.Gi.Mus presieduta da Giuseppe Basile e nata con la direzione artistica di Giovanni Cultrera. Giovedì 29 dicembre alle ore 18.00, nell’imponente chiesa madre che erge sulla suggestiva scalinata, meraviglioso esempio del barocco siciliano, l’orchestra ed il coro polifonico “Cantus Novo”, diretti dal maestro Giovanni Giaquinta, proporranno un concerto molto coinvolgente. La sacralità del luogo incontrerà la sacralità della musica per salutare insieme al pubblico, con sobrietà e potenza, eleganza e stupore, questo 2022 e prepararsi con grazia ad accogliere il nuovo anno.

La formazione corale e musicale “Cantus Novo” è nata nel 2014 e ha raccolto molti consensi di pubblico rendendosi protagonista in importanti appuntamenti culturali in Sicilia e in tutta Italia. Ha sempre cercato di far crescere le competenze musicali organizzando diversi corsi e masterclass. L’orchestra ed il coro polifonico sono composti da musicisti e cantori del territorio ibleo uniti dall’amore per la musica e il canto. “Cantus Novo” vanta un repertorio molto ampio che spazia da brani di musica moderna a brani di musica classica che appartengono alla tradizione italiana ed europea.

Il maestro Giovanni Giaquinta vanta una lunga esperienza nel campo della musica da camera, dei concerti da solista e della musica d’insieme, come i complessi bandistici e i cori polifonici. Ha partecipato a vari corsi di perfezionamento e masterclass in tecnica orchestrale oltre a frequentare l’accademia per direttori di coro. Oltre a dirigere il coro e l’orchestra Cantus Novo, dirige la corale della Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, e copre la carica di docente di Esecuzione e Interpretazione Flauto presso il Liceo Musicale “Verga” di Modica.

La rassegna musicale “Ibla Classica International” ha il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Siciliana – Assessorato agli Spettacoli, del Comune di Ragusa, ed è in collaborazione con Qirat, sponsor, Rc Collection, Club Ragusa Centro International Inner Wheel, Reale Mutua Agenzia di Ragusa, Peluso e Rosso di Sicilia. Per info e prenotazioni: 334 5387069 – 338 4339281 – [email protected] – www.iblaclassica.it.