“Vogliamo snellire le procedure burocratiche e, al contempo, garantire e tutelare la qualità del servizio di accreditamento al Sistema Sanitario Nazionale”. Dal primo novembre il dottor Giuseppe Angirillo è il nuovo direttore dell’Unità operativa semplice Accreditamento dell’ASP di Ragusa, che nasce all’interno del Dipartimento di Prevenzione. “La nostra unità – spiega Angirillo – verifica i requisiti amministrativi, strutturali e tecnologici di tutte le strutture già in possesso di autorizzazione, che richiedono l’accreditamento al SSN e che, una volta ottenuto, erogano servizi e prestazioni per conto del servizio pubblico. Siamo un ponte con l’assessorato alla Salute e col territorio”.

“E’ un lavoro di basso profilo a tutela della qualità delle cure – sottolinea il responsabile -, che da qualche mese deve fare i conti con una normativa del tutto aggiornata. Questo ci impone di rivoluzionare il nostro modo di lavorare: per farci trovare pronti, abbiamo messo a punto una struttura dinamica e competente, con profili medici e amministrativi, in grado di garantire standard elevati. Sarà nostra premura, da qui ai prossimi mesi, sviluppare un software che ci permetta di snellire le procedure burocratiche, nel solco dei rigidi protocolli imposti dal Ministero e dall’assessorato”. Dello staff del dottor Angirillo, fanno parte il dott. Daniele Domenico Raia, dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, e l’assistente amministrativo Maurizio Alessi, già componente del SIAV di Vittoria (Servizio Igiene degli Ambienti di Vita).

Angirillo, specializzato in Chirurgia, ha trascorso nove anni della sua carriera in Chirurgia generale all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dodici in Medicina di accettazione e urgenza e da quasi sei anni è responsabile del SIAV di Vittoria. Da qualche settimana, inoltre, è stato nominato referente del Codice Rosa a seguito del collocamento in pensione del dottor Biagio Aprile: “Ho conosciuto il Codice Rosa come medico in prima linea – dice Angirillo -. Esso riveste un ruolo di primaria importanza per la tutela delle vittime di violenza, perché si interfaccia fra la struttura sanitaria e le Forze dell’ordine. Cercherò di dare un’impronta personale a un gruppo già collaudato, esaltando l’aspetto della prevenzione. La vicinanza dell’ASP alle donne vittima di violenza è fondamentale da punto di vista clinico ma anche giuridico”.