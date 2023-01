Si apre con il concerto “La grande lirica” la XIX stagione concertistica di Ibla Classica International, con il soprano Gonca Dogan e il pianista Ruben Micieli sul palco del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla questo venerdì 6 gennaio alle ore 18.00. Ibla Classica International, la rassegna musicale che ogni anno richiama tanti spettatori, è stata fondata da Giovanni Cultrera, ora soprintendente del Teatro Bellini di Catania, ed il festival è promosso dall’associazione A.Gi.Mus., presieduta da Giuseppe Basile, in collaborazione con l’associazione Qirat. Come sempre offrirà esibizioni di artisti di fama internazionale e giovani talenti locali. Il cartellone di quest’anno promette di essere ancora più vario e affascinante, con una miscela perfetta di grandi nomi della musica classica e nuove voci emergenti.

In totale sono 17 i concerti della nuova stagione musicale di Ibla Classica che accompagneranno gli spettatori per tutto l’anno fino a dicembre prossimo con appuntamenti tra solisti e orchestre ma anche masterclass. Questa nuova stagione segna il ritorno al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla con alcuni appuntamenti che si svolgeranno anche al Teatro Perracchio a Ragusa superiore e all’auditorium Floridia di Modica. Come detto si inizia il 6 gennaio in occasione dell’Epifania, poi il 28 gennaio con “Quartetto in Sol”, dal 2 al 4 febbraio masterclass con il maestro Stefano Parrino, il 18 febbraio il “Duo Colbran”, il 18 marzo il “Duo ff”, il 25 marzo lo spettacolo “Duetti, romanze e canzoni”, il primo aprile “L’opera è di scena”, il 22 aprile il “Piano Vocal Trio”, dal 4 al 7 maggio la masterclass con i maestri Giacomo Prestia e Anna Toccafondi, il 21 maggio l’Orchestra Sinfonica del Liceo Musicale Verga, l’8 ottobre “Movie sound”, il 22 ottobre lo spettacolo “Un bel dì vedremo”, il 5 novembre “I quattro canti”, il 18 novembre “Napoli… incanto d’amore al Mediterraneo”, il 3 dicembre il “Pianoforte brillante”, il 16 dicembre “Arezzo all’opera” e conclusione il 23 dicembre con i Lautari e i brani natalizi siciliani.

Intanto per lo spettacolo di giorno 6 saranno i due artisti di grande fama Gonca Dogan e Ruben Micieli ad allietare il pubblico inaugurando la stagione, e ad aprire il concerto sarà Giulia Privitera, talentuoso soprano. Il soprano Gonca Dogan è un soprano turco che ha vinto 14 concorsi lirici internazionali in Italia e ha cantato in opere come Aida, Madama Butterfly e La Traviata in teatri internazionali e nazionali. Ha anche un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero e ha ricevuto molti premi alla carriera. Recentemente, ha ricevuto il XIV Premio Cinematografico delle Nazioni Nations Award 2020.

Il pianista Ruben Micieli è un pianista siciliano che ha ottenuto il diploma al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania con il massimo dei voti a soli 17 anni. Nel 2018, ha concluso l’Academia Internacional de Musica Aquiles Delle Vigne e si è perfezionato con Carmelo Pappalardo e altri maestri di fama internazionale. Nel 2019, ha ottenuto la laurea magistrale con 110 e lode. Ruben Micieli ha vinto premi in più di 40 concorsi nazionali e internazionali ed è stato elogiato dal maestro Aquiles Delle Vigne come “un talento fuori dal comune”. Ha suonato come solista con diverse importanti orchestre in tutta Europa, ricevendo sempre un grande successo di pubblico e di critica.

La stagione concertistica “Ibla Classica International” ha il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Siciliana – Assessorato agli Spettacoli, del Comune di Ragusa, sponsor Rc Collection, Reale Mutua Agenzia di Ragusa, Peluso, Rosso di Sicilia e Club Ragusa Centro International Inner Wheel. Per info e prenotazioni: 334 5387069 – 338 4339281 – [email protected] – www.iblaclassica.it.