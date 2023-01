Domani giornata dedicata all’Epifania del Signore. La parrocchia di Sant’Isidoro Agricola, a Ragusa, vedrà la celebrazione, alle 10,30, della santa messa mentre alle 16, nella casa Beltrame-Quattrocchi, ci sarà l’accoglienza dei bambini e dei ragazzi del catechismo, la tombola e la befana che racconterà la propria storia. Alle 17,30, in parrocchia, la santa messa celebrata dal parroco, don Giorgio Occhipinti, e la benedizione con Gesù Bambino. Altri appuntamenti sono quelli in programma sabato, 7 gennaio, alle 15, al santuario della Madonna delle Grazie, a Ragusa. E’ in programma, infatti, la recita del Santo Rosario a cura dell’apostolato mondiale di Fatima mentre alle 15,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Occhipinti e l’atto di affidamento al cuore immacolato di Maria