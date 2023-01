Nella mattinata odierna, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di

Catania – Direzione Distrettuale Antimafia, il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo

del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa ha dato esecuzione ad un’ordinanza

applicativa di misure cautelari emessa in data 27.12.2022 dal G.I.P. del Tribunale di

Catania nei confronti di cinque persone facenti parte di un sodalizio criminale operante a

Vittoria (RG), gravemente indiziati del reato di estorsione continuata in concorso, aggravata

anche dal metodo e dalla finalità di agevolazione mafiose, ai danni del titolare di un’attività

di ristorazione della frazione di Scoglitti.

La complessa attività investigativa, svolta avvalendosi sia di metodi tradizionali che

di supporti tecnici, ha consentito di documentare come i cinque indagati, tutti pregiudicati,

tre dei quali appartenenti alla famiglia “Ventura” inserita nel clan mafioso “Dominante-

Carbonaro” della Stidda vittoriese, avrebbero richiesto, in più occasioni, ai titolari del

ristorante il pagamento di alcune somme di denaro minacciando, in caso di diniego, di

arrecare danni all’esercizio commerciale sino a paventarne l’incendio.

Le indagini, coordinate dalla DDA etnea e condotte dai Carabinieri del Nucleo

Investigativo di Ragusa, sono state avviate nel mese di agosto del 2020 a seguito di una

denuncia effettuata da due coniugi proprietari dell’attività di ristorazione, e hanno

permesso di accertare, in attesa degli ulteriori sviluppi processuali, come gli indagati, a

decorrere dal 2014 e fino al 2020 in più occasioni avrebbero minacciato i due commercianti

sfruttando la capacità di intimidazione derivante dalla loro appartenenza al clan mafioso

“Ventura”, circostanza ben nota alle vittime, inducendole a versare ripetutamente somme

di denaro, di importo variabile, prospettandone la destinazione al sostentamento degli

appartenenti al clan mafioso.

Le indagini svolte, hanno consentito, inoltre, di verificare come il valore del denaro

estorto nel tempo ai due ristoratori, abbia superato la somma complessiva di € 4000,00.

L’ipotesi accusatoria, allo stato condivise dal GIP in sede, dovranno trovare

conferma in esito al procedimento penale che verrà instaurato nel contradditorio fra le

parti, come previsto dalla legge.