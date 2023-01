I SINGULART Awards sono tornati! All’importante competizione partecipa anche l’artista Milena Nicosia.

« Tra il finito e l’infinito, tra insinuante e nascosto, tra l’illusione della bellezza e il dramma del reale, inseguendo la pura stasi sublime dell’oggetto, riscaldato ma non bruciato dalle mie inevitabili ansie. »

Milena Nicosia è un’acclamata pittrice, disegnatrice e stampatrice italiana. Il lavoro di Nicosia è caratterizzato dall’integrazione di motivi e forme giustapposti realizzati con diversi gradienti di densità. Utilizzando pigmenti, pastello e incisioni, crea opere monocromatiche e orientate al colore unite dalla loro attenzione condivisa a elementi dimensionali e materici.

Per votare per l’Artista e il Designer dell’anno, è sufficiente cliccare sul pulsante “Vota per questo artista” tra il 15 e il 29 gennaio. I risultati saranno annunciati il 3 febbraio.

PER VOTARE MILENA NICOSIA CLICCA QUI