L’incarico progettuale affidato nei giorni scorsi dal Comune di Ragusa per la riqualificazione di basolato, arredi urbani e pubblica illuminazione di piazza Matteotti si collega ad uno dei più importanti progetti di rigenerazione del centro storico superiore, ovvero la realizzazione di un hub tecnologico in ambito green ed agri-tech all’interno del palazzo che ospitava la sede della Banca d’Italia.

Il cantiere, frutto di una partnership pubblico-privata che coinvolge anche Università di Catania e Bapr, è già in corso. Lo storico edificio sarà restaurato e ristrutturato per essere trasformato in uno spazio, a basso impatto ambientale, funzionale ad ospitare uno dei più importanti poli italiani e del Mediterraneo in ambito green ed agri-tech. Un hub tecnologico per promuovere start up e coinvolgere i giovani dal punto di vista professionale. Una occasione di sviluppo a 360 gradi quindi, che avrà ovviamente ulteriori riscontri sul centro storico in termini di attrattività e di crescita.

Il Greentech Mediterranean Innovation Hub è un progetto finanziato con 10,5 milioni di euro nell’ambito del Pnrr. Decisivo, per raggiungere l’ambizioso obiettivo, il lavoro svolto dal settore tecnico comunale che ha rispettato ancora una volta le tempistiche stringenti imposte dall’iter relativo ai bandi Pnrr.

Una volta terminati questi lavori, la strategia di rigenerazione urbana dell’amministrazione Cassì prevede la riqualificazione dell’intera piazza. Purtroppo, l’intervento previsto nel 2011 si è rivelato poco funzionale. Verrà quindi sostituita la pavimentazione con un basolato idoneo, verrà potenziata la pubblica illuminazione e verrà ripensato il sistema di sedute e di arredi per uno spazio che tornerà ad essere vissuto dai ragusani ed ammirato dai turisti come merita.