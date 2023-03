Un momento dall’alto valore formativo per i 50 “facilitatori digitali” del Servizio Civile Digitale dell’ASP di Ragusa. E’ quello andato in scena venerdì mattina nella sede della direzione generale dell’Azienda, in piazza Igea, dove su iniziativa del commissario straordinario, Fabrizio Russo, s’è tenuto un incontro con i vertici provinciali della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Erano presenti il Questore di Ragusa, dott.ssa Pinuccia Albertina Agnello, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Carmine Rosciano, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Walter Mela, accompagnati dai rispettivi collaboratori che, oltre a descrivere la mission e le attività dei singoli corpi, hanno illustrato ai ragazzi le opportunità di inserimento professionale nelle forze di polizia. Alle introduzioni è seguito uno stimolante dibattito.

“Sin dai primi incontri con gli operatori del Servizio Civile – ha detto il commissario dell’ASP, Fabrizio Russo – ci siamo impegnati a offrire loro un’occasione di orientamento formativo, che sia spendibile in questa prima fase della loro carriera, in cui molti di essi hanno completato gli studi o si apprestano a farlo. L’iniziativa di oggi è stata un’opportunità di crescita umana e professionale, per la quale desidero ringraziare i nostri interlocutori, che hanno accolto l’invito con grande cordialità e spirito di servizio”.

Il Questore di Ragusa, il comandante dei Carabinieri e il comandante della Guardia di Finanza hanno sottolineato il valore della collaborazione interistituzionale fra l’ASP e le Forze di Polizia, e ribadito che “noi appartenenti alle Forze dell’Ordine e voi ragazzi che state espletando il Servizio Civile, abbiamo in comune un aspetto etico e morale che va al di là di ogni professione: cioè metterci al servizio del cittadino e della comunità”. Ai rappresentanti delle istituzioni intervenuti, in segno di amicizia e riconoscimento, l’ASP di Ragusa ha donato la felpa bianca del Servizio Civile.