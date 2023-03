Si inaugura oggi, sabato 25 marzo, il comitato elettorale di “Ragusa Prossima” a sostegno della candidatura del sindaco Peppe Cassì. L’evento si svolgerà in Piazza Poste alle 18, precisamente in via Mario Rapisardi 91.

Il movimento civico, che è nato nel maggio del 2017, dall’iniziativa di un gruppo di amici che, con entusiasmo, impegno e generosità, hanno sempre agito per il bene della città. In questi anni, la storia di Ragusa Prossima è stata la storia di un movimento che in Consiglio Comunale, con un’opposizione vigile, ma costruttiva, non ha mancato di fare valere la propria voce, anzi quella di coloro che difficilmente possono alzare la voce, e che in città si è reso protagonista di tanti eventi di carattere culturale e sociale.

Basti ricordare il convegno sulla crisi idrica o quello sul Piano Regolatore o ancora la Scuola di Formazione Politica, dalla quale sono nate ben tre edizioni della Notte Bianca della Politica.

Ragusa Prossima poi è stato l’unico movimento politico che ha organizzato una 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎̀, nella quale la prossimità è stata declinata nella sua accezione più ampia: dalla gioia dello stare insieme, alla responsabilità di farsi carico dei bisogni e delle necessità che la nostra città e i suoi abitanti vivono.

E adesso il movimento politico guarda al futuro, che sia solidale, abitabile, accessibile, in cui giovani e meno giovani si educano reciprocamente alla democrazia, un futuro in cui la miseria sociale, culturale ed economica sia abolita.