Ancora grande musica al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla con il prossimo appuntamento della 19^ stagione concertistica di Ibla Classica International. Sull’elegante palco del teatro ibleo il soprano Emanuela Sgarlata e il basso Gaetano Triscari, accompagnati al pianoforte dal maestro Gianluca Abbate, saranno protagonisti sabato 1 aprile alle ore 18.00 del concerto dal titolo “Duetti, romanze e canzoni”. I più bei duetti d’opera, le canzoni più intense, le romanze più appassionate, faranno sì che il “sentimento” sarà al centro della splendida serata musicale. Il repertorio proposto cullerà il pubblico verso dolci emozioni per vivere intensamente la bellezza delle melodie.

La rassegna Ibla Classica International, promossa dall’associazione A.Gi.Mus presieduta da Giuseppe Basile, grazie alla convenzione siglata con il Liceo Musicale e Coreutico “Giovanni Verga”, offre la possibilità ai giovani studenti del territorio di mostrare il loro talento, e durante il concerto di sabato 1 aprile sarà la volta della giovane cantante modicana Elma Rizza, allieva della Prof.ssa C. Scivoletto, che ha già partecipato con successo a diverse manifestazioni canore.

Il soprano Emanuela Sgarlata ha debuttato al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto come Micaela in Carmen grazie alla vittoria al 71° Concorso “Comunità Europea” per Giovani Cantanti Lirici. Oltre a impegni in vari teatri della provincia siciliana, si è già esibita in diversi ruoli in molti Teatri Nazionali, ed ha cantato per il Teatro Massimo di Palermo al Tourism Expo in Giappone e a Londra, oltre ad aver partecipato al concerto all’ambasciata italiana di Berlino in occasione della Giornata della Repubblica. Ha partecipato a corsi di canto e masterclass ed ha vinto di versi premi. È stata premiata come Eccellenza Iblea per l’Ibla Classica International. Ha iniziato i suoi studi di canto con Marcello Pace ed è attualmente allieva del soprano Laura Giordano.

Il basso Gaetano Triscari ha studiato con il M. Enrico Iori. Laureato cum laude in canto lirico presso l’Accademia Santa Cecilia di Roma sotto la guida di Claudio di Segni, ha studiato con il M. Aldo Frattini e musicalmente con il M. Rolando Nicolosi. Svolge attività concertistica in Italia in qualità di solista e ha partecipato a festival musicali. Ha seguito masterclass di perfezionamento. Ha ricoperto diversi ruoli calcando importanti teatri italiani, come il Conte di Monterone nel Rigoletto di Giuseppe Verdi presso il Teatro Greco di Taormina, il Teatro Comunale di San Severo, il Teatro Galli di Rimini; Sciarrone in Tosca per il Teatro Verdi di Pisa; Il re in Aida nell’allestimento di Franco Zeffirelli.

Il pianista Gianluca Abbate, si è diplomato in pianoforte con lode e menzione d’onore, sotto la guida di Lydia Iemmolo Giardina. Grande amico di Ibla Classica, è vincitore di numerosi concorsi internazionali e nazionali e ha un’intensa attività concertistica, sia come solista che in formazioni orchestrali, in Italia e all’estero. All’attività di esecutore affianca quella di arrangiatore e compositore. Musicista eclettico ed attento alle evoluzioni del mondo musicale, si occupa anche di registrazioni.

La stagione concertistica "Ibla Classica International è realizzata in collaborazione con l'associazione Qirat, giunta alla 19° stagione, è nata sotto la guida del maestro Giovanni Cultrera. La rassegna ha il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Siciliana – Assessorato agli Spettacoli, del Comune di Ragusa, sponsor Rc Collection, Reale Mutua Agenzia di Ragusa, Peluso, Rosso di Sicilia e Club Ragusa Centro International Inner Wheel.