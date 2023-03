Ragusa emerge dal contesto nazionale descritto recentemente dalla Corte dei Conti nella relazione semestrale al Parlamento. Secondo quanto riportato dai magistrati contabili, infatti, al Sud il 62% dei Comuni ha giudicato “complessa” la partecipazione ai bandi europei e, secondo quanto ricostruito dalla Svimez, ci vogliono nove mesi in più rispetto alla media nazionale per costruire le infrastrutture sociali.

A Ragusa, invece, superano la soglia di 46 milioni di euro i finanziamenti intercettati dal Comune per 23 differenti progetti di opere pubbliche, tutti già avviati rispettando gli iter e le stringenti scadenze imposte dall’Europa.

Dati che confermano quanto diciamo da tempo: l’amministrazione Cassì si è fatta trovare pronta alla sfida post pandemica in due modi: attivando due settori comunali interamente dedicati a Pnrr e fondi strutturali come Agenda Urbana; ovviando alla carenza di personale con una task force di esperti e tecnici competenti avvalendosi delle procedure di assunzione attivate dal Governo.

Nella realtà iblea le opportunità del Pnrr si stanno quindi già trasformando in nuovi asili e scuole, in mense scolastiche, in strutture sportive indoor, in complessi sportivi e monumentali riqualificati, per fare della Vallata un parco Urbano e del Foro Boario un autentico polo per ogni genere di eventi. Senza dimenticare gli interventi per l’eliminazione del rischio idraulico e di contrasto al rischio idrogeologico che ha già migliorato la sicurezza di numerose aree urbane e siti da decenni a rischio di allagamento e frane.

Il complesso piano di interventi è sotto gli occhi di tutti, dietro c’è una visione strategica di programmazione politica, l’impegno dell’intera macchina politico-amministrativa a non tradire una grandissima responsabilità per il futuro di Ragusa.

Nel dettaglio, ecco la mappa degli interventi con relativi importi:

-Adeguamento e potenziamento dei Centri Comunali di Raccolta 949.650 euro

-Efficientamento energetico della Sala Falcone-Borsellino 240.000 euro

-Completamento del restauro del Parco del castello di Donnafugata 2 milioni di euro

-Costruzione di una mensa presso la scuola “Palazzello” 660.000 euro

-Costruzione asilo nido a Marina di Ragusa 3,3 milioni di euro

-Costruzione scuola dell’infanzia a Marina di Ragusa 6,380 milioni di euro

-Costruzione asilo nido in via Australia 2,375 milioni di euro

-Riqualificazione e completamento del foro boario a Polo Fieristico Polifunzionale 7,7 milioni di euro

-Recupero di Villa Moltisanti 7,15 milioni di euro

-Fruibilità Vallata Santa Domenica 7,15 milioni di euro

-Realizzazione di un impianto sportivo indoor per la pallacanestro, la pallavolo e la scherma 1,87 milioni di euro

-Efficientamento e rifunzionalizzazione dello stadio “Aldo Campo” 960.000 euro

-Adattamento di immobili comunali in via delle Betulle per accoglienza di disabili intellettivi e relazionali 715.000 euro

-Adattamento della scuola in contrada Nunziata per la creazione di un gruppo di appartamenti da destinare all’accoglienza di disabili psichiatrici 715. 000 euro

-Intervento per l’eliminazione del rischio di frana e la messa in sicurezza delle latomie di Cava Gonfalone 945.250 euro

-Intervento per l’eliminazione del rischio idraulico urbano mediante la realizzazione del collettore acque bianche di collegamento in via Ducezio 940.500 euro

-Intervento per l’eliminazione del rischio idraulico urbano mediante la realizzazione del collettore acque bianche di collegamento in piazza Croce 940.500 euro

-Intervento per l’eliminazione del rischio idraulico urbano mediante la realizzazione di una nuova condotta per lo smaltimento delle acque bianche nella Vallata Santa Domenica 945.250 euro

-Intervento per l’eliminazione del rischio idraulico urbano mediante il potenziamento del collettore acque bianche in via Carducci 940.500 euro

-Efficientamento energetico, messa in sicurezza e coibentazione della copertura della piscina comunale 170.000 euro

-Efficientamento energetico di impianti sportivi 340.000 euro

-Realizzazione impianto fotovoltaico presso la biblioteca comunale di via Zama 170.000 euro.