Letteratura e musica, due eventi speciali e imperdibili al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla mercoledì 12 aprile. Il palco dell’elegante teatro ibleo ospiterà alle ore 18.00 la presentazione del nuovo romanzo di Costanza DiQuattro, che vedrà anche la presenza del cantautore e scrittore Simone Cristicchi, ed alle ore 21.00 il “Concerto in miniatura”, proprio di Simone Cristicchi. Due eventi appassionanti che trasmetteranno bellezza. Alle ore 18.00 la scrittrice ragusana Costanza DiQuattro presenterà in anteprima il suo ultimo romanzo dal titolo “La baronessa di Carini. Gita in Sicilia”, edito da Gallucci. Giunta al suo quinto libro, l’autrice si avvicina alla narrativa per ragazzi e racconta le avventure di un gruppo di compagni durante una gita scolastica in Sicilia che li porta a visitare il famoso castello nel quale, nel 1563, fu uccisa Laura Lanza, baronessa di Carini. Mistero e fascino leggendario, curiosità e voglia di scoperta, Costanza DiQuattro, presenterà il suo racconto che, tra colpi di scena e segreti, si dipana su un doppio piano narrativo, storico e contemporaneo. La serata, che sarà moderata da Salvatore Cannata, avrà Simone Cristicchi come interlocutore d’eccezione. Il noto cantautore e scrittore, dialogando con Costanza DiQuattro, arricchirà l’evento e renderà la presentazione ancora più interessante. Il romanzo “La baronessa di Carini. Gita in Sicilia” è edito da Gallucci, realtà di successo specializzata in libri per bambini, ragazzi e giovani, ideati da autori e artisti contemporanei. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare al numero 3342208186. Il suggestivo Teatro Donnafugata, del quale Costanza DiQuattro è direttrice artistica insieme alla sorella Vicky, sarà il prezioso sfondo barocco alle ore 21.00 anche del secondo evento speciale in programma, il “Concerto in miniatura” di Simone Cristicchi. Protagonista della musica cantautoriale italiana da oltre quindici anni, impegnato nel teatro di narrazione, grande oratore e comunicatore, la sua carriera abbraccia le arti in tutte le sue forme. Indiscussi e toccanti successi discografici, editoriali e teatrali, dal tormentone ironico “Vorrei cantare come Biagio” ai testi pieni di sensibilità come “Ti regalerò una rosa”, da “Lettere dal manicomio” al poema dantesco “Paradiso – dalle tenebre alla luce”, dai libri ai docufilm, una intensa attività di ricerca che dimostra una continua evoluzione artistica, riconosciuta, apprezzata e premiata a più livelli. In “Concerto in miniatura” il “cantattore” Simone Cristicchi aprirà la sua valigia di emozioni e, tra canzoni, racconti e memorie, ripercorrerà le tappe della sua storia artistica accompagnando il pubblico in un viaggio intimo tra parole e note. Il concerto è organizzato da A.S.C. Production, per informazioni e biglietti contattare il numero del Teatro Donnafugata 3342208186.