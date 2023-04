Fatti concreti, non annunci. Dati certi, non slogan. Scelte chiare, non promesse strumentali. In cinque anni l’amministrazione Cassì si è mossa lungo questa direzione, le cui coordinate sono a disposizione di tutti su www.direzioneragusa.it.

Si tratta del Bilancio di fine mandato, ovvero il riepilogo del lavoro svolto, messo nero su bianco, che invitiamo a consultare. Sezione per sezione chiunque potrà ripercorrere, tappa su tappa, il cammino della città verso una nuova Ragusa. Una città che tornerà ad avere il Teatro in centro storico, che si prepara ai cantieri della metropolitana di superficie e che si ritroverà all’ex Scalo Merci, area che da vuoto degradato accoglierà numerosi servizi e rappresenterà una necessaria cerniera urbana. Una città ricca di impianti sportivi, tra quelli nuovi e quelli riqualificati. Una città che accoglie nuovi corsi di laurea e che punta ad essere un polo universitario in grado di valorizzare le competenze del territorio.

Direzione Ragusa passa dai restauri a Donnafugata, Palazzo della Cancelleria e Giardini Iblei, dalla riqualificazione dell’ex biblioteca di via Matteotti e l’apertura del Centro Commerciale Culturale. Dalle 180.000 persone sulle navette per Ibla al nuovo parcheggio di Marina di Ragusa. Dai 2300 alberi piantati, dai 25 km di strade asfaltate; dalle 275 strade con nuova illuminazione, dal -90% di carenze idriche (da 90 a 8,5 criticità al giorno), dai collettori per evitare i cronici allagamenti di via Archimede, dal complesso intervento al Foro Boario per farne un padiglione per eventi. Ed ancora, il rifacimento dell’intero litorale, tra i due lungomare riqualificati e le piste ciclabili per una fruibilità sostenibile della costa iblea.

Una mappa di opere strutturali, completate o in corso, che si sommano a centinaia di altre azioni e di servizi riepilogati online, che si basano su bilanci sempre puntuali ed in ordine.

Ragusa è in cammino, ne abbiamo condiviso passo dopo passo ed è questa direzione che intendiamo proporre per i prossimi cinque anni alla città.