Era stata annunciata qualche mese fa: era in arrivo un finanziamento per la Pedalino-Coffa per un ammontare di , milioni di euro. Ieri, l’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Alessandro Aricò, in visita in provincia di Ragusa, ha fatto sapere che entro la settimana partirà il cantiere.

Ad annunciarlo, il coordinatore di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata: “Questa arteria, infatti, oltre ad essere intensamente trafficata, è nevralgica anche per chi si muove per motivi di lavoro, in quanto va ad immettersi direttamente sulla SS 514. Per questo, ho seguito passo dopo passo l’iter progettuale e sarò altrettanto attento nel monitorare quello dei lavori. Questo è solo l’inizio di una serie di finanziamenti che, attraverso il lavoro che svolgeremo nei prossimi anni, arriveranno per Comiso e Pedalino”.