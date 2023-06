Libri, autori, autrici, incontri sold out. Ma soprattutto grande qualità, sia per gli ospiti presenti che per il pubblico partecipe e attento, composto da lettori che amano incontrare i propri scrittori preferiti magari ponendo domande durante l’incontro, avviando interessanti momenti di confronto e di scambio. Sono stati questi gli ingredienti che hanno decretato il nuovo successo per il festival letterario “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa” che si è concluso ieri sera in piazza Duomo a Ragusa Ibla con il panel sullo scontro generazionale con Gianrico Carofiglio e la figlia Giorgia, con la conduzione di Federico Taddia. Con la direzione artistica di Alessandro Di Sal vo, affiancato dai guest director Antonio Pascale, Federico Taddia, Paolo Verri, Massimo Polidoro, sotto l’organizzazione della Fondazione degli Archi, è già avviata la strada per celebrare l’importante tappa dei 15 anni, a partire dal prossimo 13 giugno 2024, forti di un percorso già tracciato fatto di presentazioni, esperienze, appuntamenti, continui scambi tra autori e pubblico, quest’ultimo il vero protagonista, assieme ai libri, della manifestazione che abbraccia luoghi inediti e inusuali dove realizzare le varie presentazioni.

“La crescita di A Tutto Volume in questi quattordici anni – dichiara Alessandro Di Salvo, direttore del festival – è un fatto reale ed evidente che ci soddisfa tutti e ogni anno è per noi dell’organizzazione motivazione per puntare a fare meglio nell’edizione a seguire. Abbiamo superato le difficoltà dovute alla pandemia – aggiunge Di Salvo – e così “la macchina” che ogni anno permette che si realizzi A Tutto Volume continua a lavorare per la manifestazione. Oggi, dopo la chiusura di questa quattordicesima edizione, dopo quattro giorni di incontri sold out, con pubblico rimasto anche in piedi perché desideroso di ascoltare, non posso che essere molto entusiasta, motivato e orgoglioso di pensare di essere giunti al traguardo dell’organizzazione della quindicesima, che sarà per noi un nuovo punto di partenza. A Tutto Volume – conclude Di Salvo – non è altro che questo: chiudere un’edizione e pensare a quella che verrà, con l’augurio di soddisfare sempre il pubblico che ci segue con tanta passione. Grazie dunque a chi ha reso possibile anche questa edizione del festival”.

Le luci di A Tutto Volume si sono accese sui libri, le case editrici, ma anche su vari autori: narratori e critici, giornalisti, scienziati, storici e filosofi. Apertura, giovedì scorso in riva al mare a Marina di Ragusa, con la serata-omaggio dedicata a Piero Angela e ai suoi 70 anni di divulgazione scientifica e poi il continuo susseguirsi di autori per parlare di attivismo, letteratura, costituzione, cambiamenti climatici, cinema, storie di mafia, donne, malattie, diari di vita. Apprezzatissime e molto partecipate anche le prime lezioni di… ovvero gli approfondimenti su temi specifici, solitamente ostici, ma resi di facile comprensione a tutti. Una novità di questa edizione che ha letteralmente appassionato tutti.

Tra i nomi più attesi e che hanno animato la manifestazione, Antonio Spadaro, Annalena Benini, Luca Ricolfi, Francesco Piccolo, Marcello Fois, Mario Calabresi, Gaia Tortora, Paola Mastrocola, Agnese Pini, Gherardo Colombo, Francesco Rutelli, Fabrizio Biggio. Sold out per i loro appuntamenti e per lo scrittore spagnolo Javier Castillo, star mondiale del thriller. Numerosi gli ospiti che si sono susseguiti nelle giornate del festival: Cristina Dell’Acqua, Matilde Andolfo, Roberto Volpi, Matteo Pucciarelli, Matteo B. Bianchi, Carlo Vecce, Guido Conti, Renata Bracale, Stefano Veneruso, Fabio Stassi, ed ancora Sergio Valzania, Nello Cristianini, Lucia Galasso, Amedeo Balbi, Giovanna Pancheri, Giuseppe Sarcina, Alice Basso, Giusi Battaglia, Elena Di Cioccio, Fausto Brizzi. Hanno chiuso il festival nella giornata di domenica, tra gli altri, Alessandra Pellegrini, Tommaso Nannicini, Claudio Cuccia, Massimo Franco, Lucio Luca, Remo Bassetti. Consolidata, seguita e molto apprezzata anche la sezione ragazzi, realizzata con apposite sezioni e laboratori dedicati. Quest’anno ha visto la partecipazione anche di Francesco Muzzopappa, Elisa Palazzi, Nicola Giardini, e dello stesso Mario Calabresi che ha presentato il suo primo romanzo per ragazzi. Il festival gode del patrocinio del Comune di Ragusa, della Regione Siciliana, dell’Ars, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Centro per il libro e la letteratura, dell’Asp, della Camera di Commercio del Sud Est, della Banca Agricola Popolare di Ragusa e del supporto di numerosi e importanti sponsor e supporter. A testimonianza della crescita del festival a livello nazionale anche le importanti media partnership tra cui Rai Cultura, Tgr Rai, Radio Rai 3, Libreriamo. Appuntamento dunque a giugno del prossimo anno per un’edizione celebrativa per la quale si annunciano già tante sorprese.