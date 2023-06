Nei giorni scorsi a Modica la Polizia di Stato ha tratto in arresto uno straniero senza fissa dimora di 28 anni per violenza sessuale, rapina aggravata e minacce gravi ai danni di una cittadina di origini colombiane

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti presso un’abitazione sita nel centro storico di Modica a seguito della richiesta d’aiuto giunta alla Polizia da parte di una donna che aveva segnalato di essere stata aggredita, violentata e rapinata da un cittadino straniero.

La vittima ha raccontato ai poliziotti che nell’ambito della sua attività di prostituzione era stata aggredita da un cliente occasionale, di origini nordafricane tunisine, il quale non appena aveva fatto ingresso nella sua abitazione l’aveva colpita ripetutamente con schiaffi e pugni derubandola di due telefoni cellulari e della somma di 200 euro in contanti, costringendola infine ad avere rapporti sessuali.

Gli agenti si sono messi subito alla ricerca del soggetto di cui la vittima aveva fornito la descrizione, rintracciandolo dopo un’intensa ricerca e trovandolo in possesso dei due cellulari ed il denaro provento della rapina consumata poco prima.

La donna visibilmente scossa per le violenze subite e con il volto tumefatto ha raccontato di essersi opposta alle richieste di natura sessuale dell’uomo e per questo era stata ripetutamente colpita anche al volto con pugni e minacciata di morte qualora avesse denunciato i fatti alle forze dell’ordine.

In considerazione di quanto accertato dai poliziotti il soggetto è stato tratto in arresto ed espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.