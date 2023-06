E’ stato inaugurato domenica scorsa l’allestimento artistico della scalinata di via San Giovanni che, a Chiaramonte, si propone, come sempre, alla stregua di una realtà capace di attirare l’attenzione di turisti e visitatori, in occasione dei festeggiamenti in onore del protettore del centro montano. Oggi si celebra la giornata dei benefattori della chiesa e delle confraternite cittadine mentre in serata, nella chiesa di San Giovanni, sarà inaugurata, alle 21, la mostra “La città del Battista – I luoghi della festa” nelle opere del confrate prof. Orazio Calabrese, allestita nei locali della confraternita, visitabile fino al primo luglio negli orari di apertura della chiesa. Da domani, intanto, prenderà il via il triduo solenne con la giornata delle associazioni di volontariato. Alle 18 il corpo bandistico Vito Cutello percorrerà le vie della città. Alle 19,15 la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore, don Graziano Martorana, e animata dalle associazioni di volontariato. A conclusione della messa, benedizione di un antico tronetto in argento, realizzato dal maestro Benedetto Gelardi di Palermo e donato al Battista da Maria Antonietta Dicaro in ricordo dei suoi amati genitori. Al termine, marce in piazza San Giovanni. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, il gruppo teatrale Evergreen diretto dal maestro Vittorio Terranova presenta la commedia “T’aspiettu n’pararisu”. Giovedì, alle 8,30, la celebrazione eucaristica presieduta dal predicatore don Salvo Casà. Alle 18, il corpo bandistico Alessandro Scarlatti percorrerà le vie della città con visita al convento di Santa Maria di Gesù. Alle 19,15, celebrazione eucaristica presieduta dal predicatore e animata dall’associazione Alba Chiara. Al termine, marce in piazza San Giovanni. Alle 22, l’adorazione eucaristica comunitaria.