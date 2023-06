No alla celebrazione e alla riabilitazione di Pennavaria e del fascismo a Ragusa. Perchè c’è chi vorrebbe farlo. Sono in particolare l’ANPI provinciale, presieduta da Gianni Battaglia e Peppe Scifo, Segretario della CGIL Ragusa ad opporsi a questo progetto. In particolare, c’è chi vorrebbe mettere in posa a Ragusa la statua del gerarca fascista Filippo Pennavaria, figura nota negli anni del fascismo.

Non è la prima volta che qualcuno, a Ragusa, propone quel progetto. A distanza di molti anni si vuole riaprire una discussione già chiusa ed archiviata grazie alla mobilitazione che ha coinvolto un ampio schieramento democratico di associazioni, partiti, persone ed istituzioni, che si opposero a quel progetto.

Lunedì 26 giugno alle ore 17 alla riunione che si terrà nella sede Anpi di Ragusa in via Ecce Homo 178 promossa da Anpi e CGIL per decidere insieme l’avvio di iniziative per fermare ancora una volta l’idea che Ragusa possa avere un monumento di elogio al fascismo.