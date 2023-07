Alcuni artisti della provincia di Ragusa hanno deciso di omaggiare la Madonna Pellegrina proveniente dal santuario di Fatima con le loro opere sulla storia e sul messaggio delle apparizioni con riferimento alla nostra terra. La mostra è stata inaugurata ieri pomeriggio, a palazzo Garofalo, in corso Italia 87, a Ragusa, e sarà fruibile sino a venerdì. Ieri, in contemporanea all’inaugurazione, è arrivato il simulacro n.6 della Madonna pellegrina del santuario di Fatima. “Scolpita seguendo le indicazioni di suor Lucia – spiega don Giorgio Occhipiti, consigliere nazionale dell’apostolato mondiale di Fatima per la Sicilia – la prima immagine pellegrina di Nostra Signora di Fatima fu offerta dal vescovo di Leiria e coronata solennemente dall’arcivescovo di Evora il 13 maggio del 1947. L’immagine ha percorso, diverse volte, il mondo intero, portando con sé un messaggio di pace ed amore. La genesi di questo percorso risale all’anno 1945, poco dopo la fine della Seconda guerra mondiale, quando il parroco di Berlino propose che un’immagine di Nostra Signora di Fatima percorresse tutte le capitali e città episcopali d’Europa, fino alla frontiera con la Russia. L’idea venne ripresa nell’aprile 1946, da un rappresentante del Lussemburgo nel Consiglio internazionale della Gioventù cattolica femminile e, nell’anno successivo, nello stesso giorno della sua incoronazione, ebbe inizio il suo primo viaggio. Dopo oltre mezzo secolo di pellegrinaggi, durante i quali l’immagine ha visitato ben 64 Paesi dei vari continenti, alcuni dei quali più volte, la direzione del santuario di Fatima ha ritenuto opportuno che questa non viaggiasse ulteriormente, se non in occasione di circostanze straordinarie. Nel maggio del 2000 venne collocata presso la mostra «Fatima Luce e Pace» e l’8 dicembre 2003, ricorrenza della Immacolata Concezione, consacrata nella basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima, dopo esser stata collocata su una colonna accanto all’altare maggiore. L’immagine andò in pellegrinaggio nuovamente il 12 maggio del 2014 per una visita alle comunità religiose contemplative del Portogallo che si estese fino al 2 febbraio 2015, e successivamente a tutte le diocesi portoghesi dal 13 maggio 2015 al 13 maggio 2016. Al fine di rispondere alle infinite richieste provenienti da tutto il mondo, vennero realizzate tredici repliche della prima immagine pellegrina. Dai luoghi visitati giungono resoconti straordinari della presenza dell’immagine pellegrina, migliaia accorrono al suo passaggio, grande la partecipazione di penitenti che si prostrano per ottenere il sacramento della riconciliazione, massiccia l’affluenza di ogni genere di persone, sia bambini che giovani, che adulti e malati, provenienti dai più disparati contesti sociali”. E’ possibile visitare la mostra di arte sacra dal titolo “I colori della nostra terra – La luce di Fatima nel mondo contemporaneo” e la Madonna Pellegrina dal 4 al 7 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.